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В Забайкалье усилен контроль за границей из-за вспышки чумы свиней в Китае

Происшествия

11 китайских провинций охвачены африканской чумой свиней

В Забайкалье усилен контроль за границей из-за вспышки чумы свиней в Китае
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Свинья

Чита, 10 ноября 2018, 09:55 — REGNUM  В Забайкальском крае на границе Российской Федерации и Китайской Народной Республики российская Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) усилила контроль после крупной вспышки африканской чумы свиней в китайской провинции Ляонин, на северо-востоке Китая. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского управления Россельхознадзора.

В сообщении сказано, что в целях российской территории от заноса, возникновения и распространения африканской чумы свиней забайкальское управление Россельхознадзора усиливает контроль за пребывающим транспортом в пунктах пропуска через государственную границу на территории региона.

Напомним, что вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована на территории китайской провинции Ляонин в августе этого года. Заболевание распространилось на несколько китайских регионов, в том числе и на автономный района Внутренняя Монголия, который примыкает к Забайкальскому краю. По состоянию на 6 ноября в 11 провинциях Китая зафиксированы 58 очагов африканской чумы свиней.

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Чума свиней
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