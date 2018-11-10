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В аэропорту Эр-Рияда прорвало крышу из-за сильных ливней

Происшествия

Здание частично затоплено

Эр-Рияд, 10 ноября 2018, 09:41 — REGNUM  В международном аэропорту Эр-Рияда частично обрушилась крыша из-за сильнейших ливней. которые обрушились на саудовскую Аравию. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает новостной портал «Аль-Аджиль».

Крыша терминала аэропорта в Эр-Рияде не выдержала потоков воды и была прорвана. Вода залила внутренние помещения, в частности, систему досмотра багажа.

Мощный циклон принес осадки в регион Персидского залива и Аравийского полуострова. Городская инфраструктура в этих странах не рассчитана на обильные осадки, так как климат там преимущественно сухой и жаркий. Отсутствую серьезные системы ливневых канализаций.

Дождями заливает не только Эр-Рияд, но также Мекку и Джидду. Ливни также обрушились на Кувейт. По прогнозам синоптиков, ливни не прекратятся до 11 ноября.

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Сильные ливни и их последствия
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