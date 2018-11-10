На Камчатке обнаружены обломки с верхней палубы затонувшего судна

Петропавловск-Камчатский, , 08:42 — REGNUM Камчатскими спасателями обнаружены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего в Камчатском крае корабля «Анатолий Крашенинников», сообщает 10 ноября официальный сайт региона.

«Была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно с верхней палубы затонувшего корабля», — говорится в сообщении и отмечается, что попутный поиск будет продолжен судами, которые находятся в зоне крушения плашкоута «Анатолий Крашенинников».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров рассказал о том, что причиной крушения судна в Охотском море у берегов Камчатки могло стать смещение грузов в результате шторма.