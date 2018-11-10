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На Камчатке обнаружены обломки с верхней палубы затонувшего судна

Происшествия

Попутный поиск будет продолжен судами, которые находятся в зоне крушения плашкоута

Петропавловск-Камчатский, 10 ноября 2018, 08:42 — REGNUM  Камчатскими спасателями обнаружены отдельные предметы, предположительно, с верхней палубы затонувшего в Камчатском крае корабля «Анатолий Крашенинников», сообщает 10 ноября официальный сайт региона.

«Была обследована береговая черта, найдены отдельные предметы, предположительно с верхней палубы затонувшего корабля», — говорится в сообщении и отмечается, что попутный поиск будет продолжен судами, которые находятся в зоне крушения плашкоута «Анатолий Крашенинников».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства — министр специальных программ и по делам казачества Камчатского края Сергей Хабаров рассказал о том, что причиной крушения судна в Охотском море у берегов Камчатки могло стать смещение грузов в результате шторма.

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Кораблекрушения
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