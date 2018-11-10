В канадском Монреале злоумышленник ранил из пистолета ребенка и мужчину

Монреаль, Канада, , 08:40 — REGNUM В пригороде канадского города Монреаль вооруженный злоумышленник открыл стрельбу из пистолета и ранил двух человек — 50-летнего мужчину и пятилетнего ребёнка. об этом сегодня, 10 ноября, сообщает CBC.

К тому моменту, когда на место происшествия прибыла полиция 36-летний стрелок забаррикадировался в одном из жилых домов. Полиция однако смогла его задержать.

Полиция устанавливает мотивы нападавшего.

Пятилетний ребенок получил ранение в живот. Ему проводят операцию. Жизнь 50-летнего мужчины вне опасности.