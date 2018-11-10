Суббота, 10 Ноября 2018 года
09:11:06 МСК

В Монголии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Происшествия

Эпицентр землетрясения магнитудой находился на восточном берегу озера Тал-Нуур

Улан-Батор, 10 ноября 2018, 08:24 — REGNUM  В северо-западной части Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Сейсмическую активность зафиксировал Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмические станции Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН зафиксировали активность в северо-западном районе Монголии вечером 9 ноября.

Оперативная обработка показала, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился на восточном берегу озера Тал-Нуур, в 500 километрах от столицы Тувы Кызыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Туве было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3, а в июне того же года — магнитудой 4,1.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Землетрясения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить