В Монголии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8

Улан-Батор, , 08:24 — REGNUM В северо-западной части Монголии произошло землетрясение магнитудой 4,8. Сейсмическую активность зафиксировал Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

Сейсмические станции Алтае-Саянского филиала ЕГС РАН зафиксировали активность в северо-западном районе Монголии вечером 9 ноября.

Оперативная обработка показала, что эпицентр землетрясения магнитудой 4,8 находился на восточном берегу озера Тал-Нуур, в 500 километрах от столицы Тувы Кызыла.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года в Туве было зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,3, а в июне того же года — магнитудой 4,1.