Как минимум 25 человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Турции

Анкара, , 08:13 — REGNUM Мощный взрыв произошёл на одной из военных баз в Турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны. В результате взрыва пострадало, по меньшей мере, 25 военнослужащих. Об этом сообщило 9 ноября в своём официальном заявлении министерство национальной обороны государства.

По предварительной информации, на военной базе произошёл взрыв боеприпасов тяжёлого вооружения.

В результате взрыва получили ранения 25 военнослужащих, они госпитализированы. Ещё семерых пострадавших разыскивают. Как сообщило турецкое ведомство, в связи со случившимся начато расследование.

Также сообщается, что администрация провинции Хаккяри дала письменное объяснение произошедшему.

Все иные подробности инцидента не разглашаются.

Кроме того, ряд турецких СМИ, в частности, агенство Anadolu, передают, что на освещение инцидента на военной базе в Хаккяри турецкими СМИ наложен судебный запрет.

Ранее сообщалось, что на Украине за последние три года сгорело в результате различных ЧП четыре крупных военных склада с боеприпасами. Фракция «Блок Петра Порошенко» заявила, что общий ущерб от взрывов составил около двух миллиардов долларов.