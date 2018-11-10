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Как минимум 25 человек пострадали из-за взрыва на военной базе в Турции

Происшествия

На освещение всех подробностей инцидента в турецкой прессе наложен судебный запрет

Анкара, 10 ноября 2018, 08:13 — REGNUM  Мощный взрыв произошёл на одной из военных баз в Турецкой провинции Хаккяри на юго-востоке страны. В результате взрыва пострадало, по меньшей мере, 25 военнослужащих. Об этом сообщило 9 ноября в своём официальном заявлении министерство национальной обороны государства.

По предварительной информации, на военной базе произошёл взрыв боеприпасов тяжёлого вооружения.

В результате взрыва получили ранения 25 военнослужащих, они госпитализированы. Ещё семерых пострадавших разыскивают. Как сообщило турецкое ведомство, в связи со случившимся начато расследование.

Также сообщается, что администрация провинции Хаккяри дала письменное объяснение произошедшему.

Все иные подробности инцидента не разглашаются.

Кроме того, ряд турецких СМИ, в частности, агенство Anadolu, передают, что на освещение инцидента на военной базе в Хаккяри турецкими СМИ наложен судебный запрет.

Ранее сообщалось, что на Украине за последние три года сгорело в результате различных ЧП четыре крупных военных склада с боеприпасами. Фракция «Блок Петра Порошенко» заявила, что общий ущерб от взрывов составил около двух миллиардов долларов.

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Взрывы в Турции
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