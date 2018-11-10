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От хлопка газа в одном из домов Москвы пострадали четыре человека

Происшествия

Ранее сообщалось о четырёх пострадавших

Москва, 10 ноября 2018, 08:07 — REGNUM  Число пострадавших от хлопка газа в одном из жилых домов на юго-западе Москвы, по уточнённым данным, составляет четыре человека. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Напомним, ранее сообщилось об одном пострадавшем. Теперь число пострадавших возросло до четырех.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, хлопок газа произошел в квартире на первом этаже здания, расположенного по адресу: улица Островитянова, дом 20, корпус 1. После хлопка газа в квартире были частично деформированы панели, а в подъезде выбило стекла. Всего из подъезда были эвакуированы 25 человек.

Экстренные службы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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