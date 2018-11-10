Суббота, 10 Ноября 2018 года
09:12:07 МСК

Украинские войска четыре раза обстреляли территорию ЛНР

Происшествия

Потерь и разрушений, к счастью, нет

Украинские войска четыре раза обстреляли территорию ЛНР
Ministry of Defense of Ukraine
Солдаты ВСУ

Луганск, 10 ноября 2018, 07:42 — REGNUM  За минувшие сутки наблюдатели зафиксировали четыре случая нарушения перемирия со стороны киевских силовиков, сообщили 10 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ открыли огонь из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались посёлки Донецкий, Желобок, Логвиново и Лозовое.

Разрушений гражданской инфраструктуры нет, потерь среди гражданских и военных жителей ЛНР тоже нет, сказано в сообщении.

Напомним, сутками ранее в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель села Марьевка 1955 года рождения. Отметим, украинские артиллеристы, убившие мужчину, ранее заявили представителям ЛНР о готовности сохранять режим тишины в районе Марьевки, однако в очередной раз показали, что любые договорённости с ВСУ не соблюдаются.

Читайте также: ЛНР: в ходе обстрела ВСУ погиб мирный житель

Украинское государство продолжает игнорировать план мирного урегулирования конфликта, подписанный в Минске в начале 2015 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Донбассе
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить