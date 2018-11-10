Украинские войска четыре раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск, , 07:42 — REGNUM За минувшие сутки наблюдатели зафиксировали четыре случая нарушения перемирия со стороны киевских силовиков, сообщили 10 ноября в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

ВСУ открыли огонь из 120-мм и 82-мм миномётов, станковых гранатомётов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

Под обстрелами оказались посёлки Донецкий, Желобок, Логвиново и Лозовое.

Разрушений гражданской инфраструктуры нет, потерь среди гражданских и военных жителей ЛНР тоже нет, сказано в сообщении.

Напомним, сутками ранее в результате обстрела ВСУ погиб мирный житель села Марьевка 1955 года рождения. Отметим, украинские артиллеристы, убившие мужчину, ранее заявили представителям ЛНР о готовности сохранять режим тишины в районе Марьевки, однако в очередной раз показали, что любые договорённости с ВСУ не соблюдаются.

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Украинское государство продолжает игнорировать план мирного урегулирования конфликта, подписанный в Минске в начале 2015 года.