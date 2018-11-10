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Число жертв серии терактов в столице Сомали возросло до 30 человек

Происшествия

Взрывы и стрельбу в Могадишо устроили боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

Могадишо, 10 ноября 2018, 07:14 — REGNUM  Число жертв серии террористических актов в столице Сомали — городе Могадишо возросло до 30 человек. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинские источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали в Могадишо три заминированных автомобиля. От одного из взрывов был поврежден, а затем загорелся автобус, перевозивший детей.

Также сообщается, что террористы открыли стрельбу по прохожим и автомобилям.

Ранее сообщилось о 20 жертвах и 17 пострадавших.

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Террористические атаки исламистских экстремистов
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