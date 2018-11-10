Число жертв серии терактов в столице Сомали возросло до 30 человек

Могадишо, , 07:14 — REGNUM Число жертв серии террористических актов в столице Сомали — городе Могадишо возросло до 30 человек. Об этом сегодня, 10 ноября, сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на медицинские источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, боевики террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали в Могадишо три заминированных автомобиля. От одного из взрывов был поврежден, а затем загорелся автобус, перевозивший детей.

Также сообщается, что террористы открыли стрельбу по прохожим и автомобилям.

Ранее сообщилось о 20 жертвах и 17 пострадавших.