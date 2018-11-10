Суббота, 10 Ноября 2018 года
06:05:28 МСК

Судно «Анатолий Крашенниников» могло затонуть из-за смещения груза

Происшествия

Пока это основная версия

Петропавловск-Камчатский, 10 ноября 2018, 05:54 — REGNUM  Затопление судна «Анатолий Крашенниников» могло произойти в результате смещения груза из-за неблагоприятных погодных условий. Это привело к крену и опрокидыванию судна, сообщил зампредседателя правительства Камчатки Сергей Хабаров.

По его словам, версия смещения груза является основной. Однако, как подчеркнул Хабаров, окончательно известна причина станет после допроса второго помощника капитана судна.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября недалеко от мыса Лопатка в Камчатском крае затонул плашкоут «Анатолий Крашенниников» с 13 членами экипажа на борту. Десять человек были спасены экипажем плавбазы «Дальмос». По факту произошедшего следственный комитет возбудил уголовное дело.

Читайте ранее в этом сюжете: В Охотском море затонуло судно «Анатолий Крашенинников»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кораблекрушения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить