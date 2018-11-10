ИГ* взяло ответственность за теракт в Мельбурне

Мельбурн, Австралия, , 05:40 — REGNUM Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на людей в австралийском Мельбурне, сообщает AFP.

Сообщается, что исламисты назвали нападавшего на прохожих в Мельбурне своим бойцом. Ранее был опубликован видеоролик с места происшествия. На нем видно, что улицы оцеплены сотрудниками полиции, а вокруг стоят кареты скорой помощи. Полиции тогда пришлось применить оружие против нападавшего. Он от полученных ранений скончался.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в австралийском Мельбурне неизвестный мужчина напал с ножом на троих прохожих. Один из пострадавших скончался. До этого нападавший, по разным данным, пытался либо поджечь, либо взорвать стоящий рядом автомобиль. Полиция штата Виктория считает теракт приоритетной версией произошедшего.

Читайте ранее в этом сюжете: Опубликовано видео с места нападения на прохожих в Мельбурне