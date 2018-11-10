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При пожаре в жилом доме под Волгоградом погибли три ребенка

Происшествия

Причины пожара неизвестны

Волгоград, 10 ноября 2018, 05:08 — REGNUM  В жилом частном доме в городе Ленинске в Волгоградской области в результате пожара погибли трое маленьких детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ области.

Сообщается, что сигнал о пожаре поступил в 17:11 часов по местному времени. Пожарные немедленно отправились к месту возгорания, к их приезду вся крыша дома уже была охвачена огнем.

На ликвидацию возгорания у спасателей ушло больше часа. При осмотре места происшествия пожарные обнаружили тела троих малолетних детей в возрасте шести месяцев, двух и четырех лет. В настоящее время проводится расследование причин пожара.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в Хакасии двое подростков спасли из пожара троих детей. Сообщается, что подростки стали очевидцами пожара в жилом доме и смогли эвакуировать из него семимесячного ребенка и двух девочек возрастом 11 и четырех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Хакасии двое школьников спасли из огня троих детей

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Пожары в жилых домах
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