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Керченский стрелок действовал в одиночку

Происшествия

По делу массового убийства в политехническом колледже допрошены 650 человек

Керчь, Крым, 10 ноября 2018, 05:05 — REGNUM  Устроивший стрельбу и взрывы в Керченском политехническом колледже Владислав Росляков действовал в одиночку, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Комментируя ход заседания в Симферополе под председательством главы СКР Александра Бастрыкина, Петренко сообщила, что одним из обсуждаемых вопросов стала трагедия в Керчи. Как отмечено в отчете, допрошено по делу 650 свидетелей.

«Исходя из имеющихся данных, следствие сделало вывод, что Росляков действовал в одиночку», — сказала Петренко.

Напомним, массовое убийство в политехническом колледже в Керчи произошло днем 17 октября: погиб, считая самого Рослякова, 21 человек, 67 человек получили ранения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, семь пострадавших все еще находятся в больнице: трое - в Керчи, четверо - в Симферополе.

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Взрыв в политехническом колледже Керчи
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