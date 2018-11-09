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Пассажирский самолёт совершил экстренную посадку в аэропорту Казани

Происшествия

Во время полёта произошёл отказ одной из систем воздушного судна

Казань, 9 ноября 2018, 23:55 — REGNUM  Пассажирский самолёт Embraer ERJ-135, следовавший из Казани в Абакан, вернулся в аэропорт вылета из-за неполадки на борту, сообщили 9 ноября в пресс-службе управления МЧС России по Татарии.

По информации ведомства, вскоре после вылета на борту воздушного судна произошёл отказ одной из автоматических систем, в связи с чем было принято решение об экстренной посадке.

Сообщается, что на борту находились пять пассажиров и три члена экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

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Авиапроисшествия
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