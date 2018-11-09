В секторе Газа израильские силовики снова убили палестинца

Рамалла , , 23:41 — REGNUM Один из участников акций протеста в секторе Газа погиб, 37 палестинцев были ранены в ходе столкновений с израильскими силовиками, сообщает 9 ноября РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения палестинской автономии.

Уточняется, что погибшему было 28 лет и он умер от тяжелых ранений. Медики сектора Газа заявляют, что среди раненых много женщин и подростков.

За семь месяцев акций протеста, происходивших в ходе «Великого марша возвращения» погибло не менее 220 палестинцев и один гражданин Израиля.

Как сообщало ИА REGNUM, наивысшей точки обострения ситуация в местах акций «Великого марша возвращения» достигает по пятницам.

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