В ростовском перинатальном центре произошёл пожар – проводится проверка

Ростов-на-Дону, , 23:26 — REGNUM В областном перинатальном центре, расположенном на улице Бодрой в Ростове-на-Дону, произошел пожар. Сообщение на пульт дежурного поступило сегодня, 9 ноября, информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

Вместе с тем местные интернет-издания распространили подробности ЧП в медицинском учреждении. По одним данным, в здании сгорел кабинет старшей медсестры и заведующей, два помещения в отделении реанимации и интенсивной терапии новорожденных. По другим — площадь возгорания составила всего лишь 1 квадратный метр.

Огнеборцы оперативно выехали на место ЧП, но помощь уже не понадобилась — пламя было потушено до их приезда.

Причины пожара будут установлены в ходе проверки.

ИА REGNUM напоминает, что ранее в деятельности перинатального центра Ростовской области были выявлены грубые нарушения, в связи с чем были расторгнуты три ранее заключенных контракта на 2019 год на общую сумму более 44 млн рублей. Материалы проверки министерство здравоохранения региона передало в правоохранительные органы.

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