Трех чиновников «Киевавтодора» задержали за кражу бюджетных средств

Киев, , 23:37 — REGNUM Три чиновника «Киевавтодора» подозреваются в хищении бюджетных средств на общую сумму 8,308 млн гривен ($300 тыс.), заявил пресс-секретарь Генпрокуратуры Украины (ГПУ) Андрей Лысенко, сообщает 9 ноября «112 Украина».

По его словам, правоохранители провели обыски, в ходе которых была изъята документация фиктивных предприятий, которые участвовали в тендерах по ремонту улиц Киева. Через подставные компании злоумышленники присваивали себе бюджетные средства. Все трое чиновника находится под домашним арестом. Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника института, входящего в состав «Укравтодора». Чиновник требовал взятки за фальшивые экспертизы о том, что дорожные работы выполнены качественно.