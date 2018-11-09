От наводнения в иорданской Петре пострадали сотни туристов

Петра, Иордания, 9 ноября 2018, 22:54 — REGNUM Сотням туристов — посетителей Петры в Иордании — потребовалась эвакуация из-за внезапного наводнения в древнем городе, 9 ноября передает агентство Associated Press.
Также от наводнения пострадали десятки семей местных жителей, около двадцати человек получили ранения, погибли не менее четырех человек — две женщины и две девочки.
По словам представителей местных властей, число жертв стихии может возрасти — в районе бедствия продолжается поиск пропавших без вести.
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