Пятница, 9 Ноября 2018 года
23:49:20 МСК

От наводнения в иорданской Петре пострадали сотни туристов

Происшествия

Погибли не менее четырех человек, десятки ранены

Петра, Иордания, 9 ноября 2018, 22:54 — REGNUM  Сотням туристов — посетителей Петры в Иордании — потребовалась эвакуация из-за внезапного наводнения в древнем городе, 9 ноября передает агентство Associated Press.

Также от наводнения пострадали десятки семей местных жителей, около двадцати человек получили ранения, погибли не менее четырех человек — две женщины и две девочки.

По словам представителей местных властей, число жертв стихии может возрасти — в районе бедствия продолжается поиск пропавших без вести.

Читайте также: Потоп в Израиле: в районе Мертвого моря погибли девять человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Наводнения
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить