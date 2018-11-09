Кортеж премьер-министров Великобритании и Бельгии попал в ДТП

Брюссель, , 21:38 — REGNUM Кортеж премьер-министров Великобритании и Бельгии Терезы Мэй и Шарля Мишеля днём 9 ноября попал в аварию, передаёт агентство Reuters.

Как сообщается, инцидент произошёл на бельгийской автомагистрали Е42. Автомобиль, пытавшийся обогнать правительственные машины, сбил двух сотрудников полиции на мотоциклах, следовавших впереди кортежа.

По информации агентства, никто из членов правительств двух стран не пострадал. Оба сотрудника полиции были госпитализированы.

Бельгийские власти заявили, что произошедшее было обычным ДТП и речи о попытке покушения на политиков не идёт.

Напомним, Тереза Мэй прибыла в Бельгию в рамках празднования 100-летия окончания Первой мировой войны. Вместе с бельгийским коллегой она посетила мемориальное военное кладбище вблизи города Монс. Основные торжественные мероприятия с участием глав десятков государств пройдут 11 ноября в столице Франции.