В Москве КамАЗ насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП

Москва, 9 ноября 2018, 20:47 — REGNUM Грузовой автомобиль «КамАЗ» сбил пешехода 9 ноября на северо-западе Москвы, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
По информации ведомства, инцидент произошёл на улице Дубравной, в районе дома №35.
Сообщается, что водитель грузовика после наезда на пешехода скрылся с места происшествия. Пострадавший от полученных травм скончался.
Правоохранительные органы в настоящее время разыскивает водителя. Обстоятельства ДТП выясняются.
Напомним, накануне гружённый каменными блоками «КамАЗ» совершил наезд на пешеходов в Петрозаводске. Сегодня пострадавшая при ДТП 54-летняя женщина скончалась в больнице.
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