Жителя Полтавской области арестовали за торговлю оружием

Полтава, Украина, , 20:31 — REGNUM Полиция Полтавской области пресекла попытку продажи крупной партии оружия, сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко 9 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Правоохранители изъяли у местного жителя подствольный гранатомёт «ГП-25» и заряды к нему, а также ручные противотанковые гранатомёты «РПГ-18» и «РПГ-22», три гранаты РГД и шесть гранат «Ф-1», 400 грамм тротила.

Мужчину задержали при попытке продать оружие. В ходе обыска у задержанного был найден нож и пистолет, а в его жилье — большое количество патронов к автомату Калашникова и тротиловая шашка.

Напомним, на подконтрольной Украине территории ЛНР сотрудники спецслужб и правоохранительных органов нашли огромный тайник с оружием из зоны боевых действий.

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