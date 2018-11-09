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Жителя Полтавской области арестовали за торговлю оружием

Происшествия

Злоумышленник пытался продать целый арсенал

Жителя Полтавской области арестовали за торговлю оружием
Торговля оружием

Полтава, Украина, 9 ноября 2018, 20:31 — REGNUM  Полиция Полтавской области пресекла попытку продажи крупной партии оружия, сообщил официальный представитель генпрокуратуры Андрей Лысенко 9 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

Правоохранители изъяли у местного жителя подствольный гранатомёт «ГП-25» и заряды к нему, а также ручные противотанковые гранатомёты «РПГ-18» и «РПГ-22», три гранаты РГД и шесть гранат «Ф-1», 400 грамм тротила.

Мужчину задержали при попытке продать оружие. В ходе обыска у задержанного был найден нож и пистолет, а в его жилье — большое количество патронов к автомату Калашникова и тротиловая шашка.

Напомним, на подконтрольной Украине территории ЛНР сотрудники спецслужб и правоохранительных органов нашли огромный тайник с оружием из зоны боевых действий.

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