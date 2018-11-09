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После взрыва снаряда под Самарой следователи проводят проверку

Происшествия

В результате происшествия есть пострадавшие

Чапаевск, Самарская область, 9 ноября 2018, 19:38 — REGNUM  В Самарской области проводится доследственная проверка по факту детонации зенитного снаряда, при котором пострадали люди. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по региону.

В ведомстве отметили, что взрыв произошел при проведении разгрузочных работ.

В настоящее время на место происшествия выехала следственно-криминалистическая группа. Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе опрос свидетелей и очевидцев инцидента.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, взрыв произошел на территории Приволжского государственного испытательного полигона боеприпасов, который расположен в городе Чапаевске.

В результате происшествия пострадали четыре человека, которые госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

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