У здания суда Монако, рассматривающего дело Рыболовлева, прошел митинг

Монако, , 18:36 — REGNUM Вслед за российским бизнесменом Дмитрием Рыболовлевым в Монако вчера, 8 ноября, были предъявлены обвинения бывшему директору судебной службы Филиппу Нармино (Philippe Narmino) и бывшему советнику правительства в министерстве внутренних дел Полю Массерону (Paul Masseron). Первого обвинили в «активной торговле влиянием, пассивной торговле влиянием, пассивной коррупции, нарушении тайны следствия и/или служебной тайны», второго — в «пассивной торговле влиянием, пассивной коррупции, нарушении тайны следствия / служебной тайны».

Как пишет газета Nice-Matin, перед дворцом правосудия Монако состоялся стихийный митинг сотрудников органов правопорядка, выражавшим поддержку главе судебной полиции Монако Кристофу Аже (Christophe Haget) и его заместителю Патрику Фюзари (Patrick Fusari). Их обоих вчера обвинили в «пассивной торговле влиянием, пассивной коррупции, нарушении тайны следствия / служебной тайны» и потребовали «воздержаться от посещения службы государственной безопасности и от выполнения обязанностей сотрудников судебной полиции». Эти меры были расценены участниками митинга как унизительные.

Франк Мишель (Franck Michel), адвокат швейцарского арт-дилера Ива Бувье, оппонента Дмитрия Рыболовлева, заявил, что поражен тем, что полицейские поддерживают двух своих коллег «не зная, за что их преследуют, так как у них нет доступа к делу». Со своей стороны, судья Эдуар Левро (Edouard Levrault) из своего офиса продолжил предъявлять обвинения, что начал делать еще накануне, предъявив обвинения патрону ФК «Монако» Дмитрию Рыболовлеву, его адвокату Татьяне Бершеде, а также жене и сыну Филиппа Нармино. Кроме того, Режи Ассо, бывший руководитель службы правопорядка, был обвинен в «пассивной торговле влиянием, пассивной коррупции, нарушении тайны следствия / служебной тайны».Ранее обвинения были предъявлены бывшим представителям судебного аппарата Монако почти в полном составе. Бывшего генпрокурора Монако Жан-Пьера Дрено (Jean-Pierre Dreno), допросили и отпустили без предъявления обвинений.

Напомним, что ранее задержанный в Монако российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев был освобождён под условие судебного контроля, при этом ему не запрещено покидать территорию княжества. Бизнесмен полностью свободен в своих перемещениях и ему лишь запрещено контактировать с лицами, участвующими в разбирательстве.