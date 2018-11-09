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Ростовские следователи возбудили дело по факту смерти студента спустя месяц

Происшествия

Трагедия произошла в Шахтах 4 октября

Ростовские следователи возбудили дело по факту смерти студента спустя месяц
Андрей Алексеев © ИА Красная Весна
Следственный Комитет Российской Федерации

Шахты, Ростовская область, 9 ноября 2018, 17:41 — REGNUM  В Ростовской области следователи выясняют обстоятельства смерти студента одного из вузов, расположенного в городе Шахты. Как уточнили ИА REGNUM в региональном управлении СКР 9 ноября, по факту ЧП в учебном заведении возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Таков результат доследственной проверки.

Согласно информации, которой располагают следователи, 18-летний студент прибыл в аудиторию на занятия, где его состояние здоровья резко ухудшилось.

«Он упал и перестал подавать признаки жизни. До приезда врачей скорой медицинской помощи учащийся скончался», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время следователи выясняют причины смерти молодого человека, а также обстоятельства, которые могли спровоцировать трагедию.

ИА REGNUM напоминает, что ЧП произошло 4 октября текущего года в колледже «Дон-Тех». По некоторым данным, студент умер во время занятий физкультурой. В соцсетях сообщалось, что учащийся скончался после упражнений, которые его заставил делать преподаватель.

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ЧП в образовательных учреждениях
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