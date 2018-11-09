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И.о. главы администрации округа Щукино Москвы найден мертвым

Происшествия

«Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения»

Москва, 9 ноября 2018, 17:53 — REGNUM  Погиб исполняющий обязанности руководителя муниципалитета Щукино города Москвы Сергей Середин, сообщает 9 ноября администрация округа.

Смерть наступила 3 ноября. Предварительному заключению судмедэкспертизы, причиной стала сердечная недостаточность.

«Следы насильственной смерти отсутствуют, есть травма от падения», — говорится в тексте.

Согласно официальному сообщению, в пятницу 2 ноября в 21:30 «после сложного рабочего дня Сергей Викторович поехал в центр Москвы для встречи с друзьями. В последний раз его видели вышедшим из здания по адресу: ул. Тверская, 18 в 4:30».

«Сергей Викторович был обнаружен только в 8 утра в Благовещенском переулке у дома 5. Его сердце уже не билось», — указано в информации.

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