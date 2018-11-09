В Киеве на акции протеста прогремели взрывы

Киев, , 17:31 — REGNUM В центре Киева на Андреевском спуске, где проходила акция протеста незаконной застройки, прогремели три взрыва. Об этом сегодня, 9 ноября, сообщает «Громадське».

По предварительным данным, неизвестные лица метнули несколько взрывоопасных предметов. Раздались хлопки, а затем место происшествия окутал густой дым и неприятный запах. Украинская полиция перекрыла доступ к стройке и начала разбирательство.

В момент взрывов на Андреевском спуске в Киеве проходила акция протеста. Её участники выступали за отмену незаконного строительства многоэтажного здания. Взрывы протестующие назвали провокацией.

Напомним, что ещё летом Киевский городской совет пригрозил за нарушение условий соглашения расторгнуть договор аренды земельного участка с одесской строительной компанией, которая строит там 30-этажное здание. Застройщик проигнорировал требования властей и продолжил строительство.