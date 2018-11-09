В ДТП с маршруткой в Тульской области пострадали пять человек

Тула, , 17:17 — REGNUM ДТП с участием пассажирского микроавтобуса произошло днём 9 ноября в Тульской области. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС России.

По информации ведомства, около 13:00 на 38-м километре автодороги «Тула — Новомосковск» произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2113 и микроавтобуса Iveco.

Сообщается, что в результате аварии есть пострадавшие. К месту были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорая помощь.

Представитель экстренных служб региона сообщил РИА Новости, что в результате ДТП травмы получили пять человек, находившихся в микроавтобусе. Трое из них госпитализированы с переломами и ушибами.

Обстоятельства произошедшего в настоящее время устанавливаются.