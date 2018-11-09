К чиновникам Угличского района Ярославской области пришли СКР и ОМОН

г. Углич, Ярославская область, , 16:36 — REGNUM 9 ноября в администрации Угличского района Ярославской области прошла выемка документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник, близкий к районной власти.

В здании администрации работали следователи следственного комитета при поддержке ОМОНа. По словам источника, силовики работали в нескольких кабинетах. На данный момент никто из должностных лиц не задержан.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Ярославской области, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела о гибели ребенка. 17 мая 2018 года 11-летняя девочка упала с недостроенного здания инфекционной больницы на улице Северной.