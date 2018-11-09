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Директор «Газпром межрегионгаз Махачкала» знал о предстоящих обысках

Происшествия

Из-за этого он и не явился на рабочее место, считает источник в компании

Махачкала, 9 ноября 2018, 16:24 — REGNUM  Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Владимир Анастасов, скорее всего, был заранее проинформирован о намечавшихся обысках и задержаниях. Он с утра не был на рабочем месте, рассказал 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM сотрудник компании.

Собеседник также подтвердил информацию о том, что сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями была задержана Зарина Абазова — начальник отдела абонентского учета и отчетности.

Официальных подтверждений этой информации правоохранительные органы й пока не дают.

Напомним, 9 ноября, в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» были проведены следственные мероприятия в рамках расследования дела о причинении имущественного вреда. Кабинет генерального директора был вскрыт, и оттуда была изъята документация.

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