Гражданин России задержан в Болгарии по запросу США

София, , 16:20 — REGNUM Гражданин России задержан в болгарском городе Варна по подозрению в киберпреступлениях на основании ордера, выданного США, сообщает пресс-служба болгарской прокуратуры.

По информации ведомства, 38-летний Александр Ж., постоянно проживающий в Варне, находится в розыске по запросу суда Нью-Йорка и подозревается в мошенничестве с использованием компьютерных сетей на сумму не менее $7 млн. Согласно данным американских правоохранителей, преступления совершались в период с сентября 2014 года по декабрь 2016 года.

Сообщается, что Окружной суд Варны по запросу прокуратуры принял решение оставить задержанного под стражей на 60 дней до рассмотрения вопроса об экстрадиции его в Соединённые Штаты.

Генеральный консул России в Варне Владимир Климанов сообщил ТАСС, что власти Болгарии до настоящего времени не предоставили российским дипломатам никакой официальной информации по данному факту и о задержании российского гражданина в консульстве узнали от его супруги, которая обратилась в диппредставительство по «горячему телефону».

Климанов отметил, что «генеральное консульство примет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры».