Девушка-дознаватель в Уфе отказывается проходить проверку на детекторе лжи

Уфа, , 15:21 — REGNUM Девушка-дознаватель, обвинившая в изнасиловании троих своих коллег — бывших сотрудников МВД Башкирии, отказывается проходить полиграф. Об этом заявила адвокат одного из подозреваемых по делу Валерия Посохова.

«Имеется ходатайство о том, чтобы провели полиграф потерпевшей и моему подзащитному. Но следователь пока не дает ответа. А потерпевшая, по нашим сведениям, отказывается от прохождения полиграфа», — сообщила адвокат в интервью «ГТРК Башкортостан».

Кроме того, Посохова утверждает, что никаких результатов экспертизы ДНК в материалах по уголовному делу не представлено.

«Экспертизы ДНК, о которой говорят все СМИ, не существует, результаты нам не предъявили. И в материалах дела о заключении под стражу они также не представлены. Биоматериалов никаких не было найдено ни у кого», — сказала адвокат.

Она добавила, что ходатайство об изменении меры пресечения на домашний арест в отношении подозреваемых не было удовлетворено. Однако защита готовится обжаловать постановление суда в следующей инстанции.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ночь на 30 октября трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в здании отдела по вопросам миграции отделения МВД по Уфимскому району.

Было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), п. «а» ч. 2 ст. 132 («Насильственные действия сексуального характера»). Подозреваемых — 51-летнего начальника отдела МВД по Уфимскому району, 50-летнего начальника ОМВД по Кармаскалинскому району и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району — задержали.

Всех троих фигурантов уголовного дела уволили из правоохранительных органов с формулировкой «за проступки, порочащие честь и достоинство». По месту жительства и в рабочих кабинетах подозреваемых прошли обыски. Супруга одного из подозреваемых заявила в интервью местному телеканалу, что в ночь происшествия ее муж ночевал дома.

Решением Кировского районного суда Уфы подозреваемые заключены под стражу до 31 декабря 2018 года. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения на домашний арест было отклонено.

Накануне всем фигурантам было предъявлено обвинение. В Следственном управлении СКР по Башкирии отметили, что по результатам судебно-медицинской экспертизы специалисты обнаружили повреждения на теле девушки-дознавателя уфимской полиции.

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