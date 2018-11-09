Новое нападение талибов* на КПП Афганистана: 17 человек погибли

Кабул, , 15:10 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на контрольно-пропускной пункт афганской провинции Тахар, сообщает 9 ноября Al Arabia.

В результате преступления погибли по меньшей мере 17 человек, 12 человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Среди убитых десять военнослужащих и семеро полицейских.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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