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Новое нападение талибов* на КПП Афганистана: 17 человек погибли

Происшествия

«Талибан»* – организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 9 ноября 2018, 15:10 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на контрольно-пропускной пункт афганской провинции Тахар, сообщает 9 ноября Al Arabia.

В результате преступления погибли по меньшей мере 17 человек, 12 человек получили ранения, в настоящее время им оказывается вся необходимая помощь. Среди убитых десять военнослужащих и семеро полицейских.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

Читайте ранее в этом сюжете: Боевики «Талибана»* атаковали КПП в Афганистане: есть погибшие

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«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
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