Девять школьников отравились перцовым газом в Киевской области

Тараща, Украина, , 14:50 — REGNUM Экстренная медицинская помощь потребовалась девяти школьникам из города Тараща Киевской области, в учебном заведении которого 15-летний подросток распылил перцовый газ, сообщило 9 ноября украинское издание «Новое Время».

После происшествия из школы эвакуировали тридцать человек, некоторым из них понадобилась неотложная помощь. Подросток, по чьей вине произошел инцидент, тоже учится в этой школе, детали происшествия выясняют правоохранители. На данный момент известно, что баллончики с аналогичным газом есть в свободной продаже.

Напомним, это уже не первая газовая атака в образовательных учреждениях Украины. Весной 2018 года газ неизвестного состава был распылен неустановленными лицами в школе №6 Заводского района города Николаева. Власти эвакуировали примерно 400 человек. В больницу попали 36 учеников, у которых диагностировали отравление средней тяжести.

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