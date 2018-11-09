Под Омском вмёрзли в лёд четыре лебедя

Омск, , 14:45 — REGNUM Четыре лебедя вмёрзли в лёд недалеко от города Омска. Такое сообщение сегодня, 9 ноября, появилось в омском паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения — Ольга Николаева. По её словам, краснокнижные птицы гибнут, а ответственные службы не спешат им помочь.

«Помогите делом или советом. Как добраться до них и спасти птиц?» — спрашивает омичка.

По информации очевидцев, одна из птиц травмирована.

Между тем, как сообщает «Город55», в региональном главке МЧС заявили, что к озеру направляется представитель ведомства, а также Российский союз спасателей.

Также известно, что омский парк «Птичья гавань» рассматривает возможность взять птиц к себе после их спасения. На место происшествия выехали волонтёры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области это уже не первое ЧП, связанное с лебедями. В сентябре 2018 года в регионе было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на краснокнижного лебедя-шипуна. Птицу отстрелил и ощипал 39-летний омич — охотник с 10-летним стажем.

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