Пятница, 9 Ноября 2018 года
16:07:22 МСК

Под Омском вмёрзли в лёд четыре лебедя

Происшествия

На помощь птицам выехали спасатели и волонтёры

Под Омском вмёрзли в лёд четыре лебедя
Иллюстрация: Скриншот со страницы группы «Омск Live». Vk.com
Лебеди вмёрзли в лёд

Омск, 9 ноября 2018, 14:45 — REGNUM  Четыре лебедя вмёрзли в лёд недалеко от города Омска. Такое сообщение сегодня, 9 ноября, появилось в омском паблике «Омск Live» в соцсети «ВКонтакте».

Автор сообщения — Ольга Николаева. По её словам, краснокнижные птицы гибнут, а ответственные службы не спешат им помочь.

«Помогите делом или советом. Как добраться до них и спасти птиц?» — спрашивает омичка.

По информации очевидцев, одна из птиц травмирована.

Между тем, как сообщает «Город55», в региональном главке МЧС заявили, что к озеру направляется представитель ведомства, а также Российский союз спасателей.

Также известно, что омский парк «Птичья гавань» рассматривает возможность взять птиц к себе после их спасения. На место происшествия выехали волонтёры.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области это уже не первое ЧП, связанное с лебедями. В сентябре 2018 года в регионе было возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты на краснокнижного лебедя-шипуна. Птицу отстрелил и ощипал 39-летний омич — охотник с 10-летним стажем.

Читайте ранее в этом сюжете: В Омской области охотник убил и ощипал краснокнижного лебедя

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спасение диких животных и растений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить