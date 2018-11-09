Убийство матери и сына в Москве может перейти в разряд заказных

Москва, 9 ноября 2018, 14:33 — REGNUM Признавшийся в двойном убийстве в Москве мужчина сообщил, что преступление ему «заказала» сестра покойного мужа убитой женщины. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По словам злоумышленника 1988 года рождения, заказчица хотела стать собственницей квартиры жертвы, которая досталась убитой от мужа. Сообщается, что девушка также задержана стражами порядка для допроса.
Напомним, в ходе допроса подозреваемый в двойном убийстве признал вину в полном объеме.
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Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в квартире жилого многоквартирного дома по улице Софьи Ковалевской в Москве были обнаружены тела женщины и подростка с признаками насильственной смерти. Благодаря совместной работе следователей, криминалистов и сотрудников уголовного розыска позднее был задержан подозреваемый в совершении злодеяния.
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