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В Охотском море затонуло судно «Анатолий Крашенинников»

Происшествия

Кораблекрушение произошло недалеко от камчатского мыса Лопатка

Петропавловск-Камчатский, 9 ноября 2018, 14:15 — REGNUM  По факту затопления в Охотском море частного судна «Анатолий Крашенинников» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 9 ноября пресс-служба Дальневосточного следственного управления на транспорте СКР.

В ведомстве отметили, что дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Сообщается, что кораблекрушение произошло недалеко от камчатского мыса Лопатка на южной оконечности полуострова. Когда плашкоут «Анатолий Крашенинников» с 13 членами экипажа на борту затонул, добавили в ведомстве, десять человек были спасены экипажем плавбазы «Дальмос», на текущий час местонахождение еще троих граждан неизвестно.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября в акватории Балтийского моря затонуло коммерческое польское судно. Все 19 пассажиров и членов экипажа были спасены датскими поисково-спасательными службами.

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Кораблекрушения
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