Самолет рейса Киев – Шарм-эль-Шейх вынужденно сел из-за драки на борту

Киев, , 14:06 — REGNUM Самолет рейса Киев — Шарм-эль-Шейх вынужденно сел в аэропорту Каира из-за драки на борту воздушного судна, сообщается на сайте туроператора Join UP!

«Рейс YE5015 Киев — Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом, связанным с дракой пассажиров на борту», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в соответствии с авиационными нормами, экипаж не мог продолжить полёт, поскольку его лётное время закончилось.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд приговорил 32-летнего жителя Москвы к штрафу в размере 320 тыс. рублей за дебош в самолете.

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