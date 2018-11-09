В Брянске будут судить сотрудника ФСИН, убившего заключенного

Брянск, , 14:06 — REGNUM В Брянской области завершено расследование уголовного дела об убийстве заключенного колонии №6 сотрудником учреждения. Как сообщила 9 ноября пресс-служба регионального СУ СК РФ, в ближайшее время дело будет направлено в суд.

Сотрудник колонии обвиняется в убийстве и превышении должностных полномочий. В результате работы над делом следователи пришли к выводам, что 22 июля 2018 года обвиняемый, исполнявший обязанности заместителя дежурного, задушил осужденного, перевязав ему лицо тряпкой. То, что смерть наступила от асфиксии, подтвердила и судебная экспертиза.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что сотрудника колонии уволили почти сразу, как стало известно о возбуждении уголовного дела. После свои проверки провели прокуратура и местные правозащитники. Так, члены Общественной наблюдательной комиссии пришли к выводу, что убийство — случайность. По мнению представителей ОНК, которые не услышали претензий во время посещения колонии, обстановка в учреждении — нормальная.

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