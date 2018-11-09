Боевики «Талибана»* атаковали КПП в Афганистане: есть погибшие

Кабул, , 13:51 — REGNUM Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на контрольно-пропускной пункт в афганской провинции Фарак, в результате чего погибли по меньшей мере восемь сотрудников службы безопасности, сообщает 9 ноября Anadolu.

Представители властей провинции подтвердили факт нападения, а талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за совершенное преступление.

Напомним, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возникло в среде афганских пуштунов. Боевики сражаются за создание государства на основах шариата.

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