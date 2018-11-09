Опубликовано видео с места нападения на прохожих в Мельбурне

Мельбурн, Австралия, , 13:49 — REGNUM Вооруженный ножом злоумышленник напал на прохожих в австралийском городе Мельбурн. В результате инцидента один человек погиб, несколько прохожих получили ранения, пишет The Guardian.

На опубликованном видео с места происшествия видны кареты скорой помощи, улицы оцеплены полицейскими. Также сообщается, что полиция применила против нападавшего оружие, в результате полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон заявила, что теракт считается на текущий час приоритетной версией нападения на трех человек в Мельбурне.

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