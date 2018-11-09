В Польше осквернили украинские захоронения

Фредрополь, Польша, , 13:48 — REGNUM На кладбище польского села Фредрополь неизвестные уничтожили два памятника над могилами украинского священника и его семьи, сообщил 9 ноября украинско-польский еженедельник «Наше слово».

«Когда 1 ноября на кладбище во Фредрополе приехали украинцы из Перемышля, чтобы зажечь лампадки на могилах, увидели, что некоторые памятники уничтожены», — рассказала глава объединения украинцев Польши в Перемышле Мария Туцкая.

Вандалы не просто перевернули памятники, но и уничтожили надписи на них.

Напомним, ранее стало известно о погроме на старом польском кладбище в Коломые на Западной Украине. Неизвестные повалили кресты, установленные поляками менее месяца назад.

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