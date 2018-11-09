В Ингушетии разыскивают неизвестных, расстрелявших трех человек

Магас, , 13:09 — REGNUM В Ингушетии доставлены в больницу с огнестрельными ранениями трое местных жителей. Полиция ведет поиск людей, которые расстреляли их в офисе строительной фирмы, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Инцидент произошел 8 ноября в городе Магас. С огнестрельными ранениями разной степени тяжести пострадавшие днем были доставлены в Ингушскую республиканскую клиническую больницу. Среди них были два жителя села Экажева 31 и 36 лет, а также 27-летний житель селения Сурхахи Назрановского района.

Получив помощь врачей, трое раненых скрылись из больницы до приезда сотрудников полиции, однако уже вечером того же дня двоим из них вновь понадобилась помощь врачей. Следственно-оперативная группа установила, что ранения мужчинам причинили неустановленные лица. В настоящее время организован их поиск.