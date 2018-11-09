Полиция Мельбурна: нападение на трех человек может быть терактом

Мельбурн, Австралия, , 13:08 — REGNUM Террористическая версия нападения на трех человек в Мельбурне считается приоритетной, заявил 9 ноября главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон, сообщает австралийское издание The Age.

Он тем не менее подчеркнул, что на данный момент общественности ничего не угрожает.

Напомним, ранее 9 ноября в Мельбурне неизвестный напал с ножом на троих человек, один из которых впоследствии скончался. До этого нападавший, по всей видимости, поджег близстоящий автомобиль. Полиция открыла по нападавшему огонь, ранив его в грудь, в результате чего он скончался.