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Полиция Мельбурна: нападение на трех человек может быть терактом

Происшествия

На данный момент эта версия считается приоритетной

Мельбурн, Австралия, 9 ноября 2018, 13:08 — REGNUM  Террористическая версия нападения на трех человек в Мельбурне считается приоритетной, заявил 9 ноября главный комиссар полиции штата Виктория Грэм Эштон, сообщает австралийское издание The Age.

Он тем не менее подчеркнул, что на данный момент общественности ничего не угрожает.

Напомним, ранее 9 ноября в Мельбурне неизвестный напал с ножом на троих человек, один из которых впоследствии скончался. До этого нападавший, по всей видимости, поджег близстоящий автомобиль. Полиция открыла по нападавшему огонь, ранив его в грудь, в результате чего он скончался.

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Нападения на представителей органов власти
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