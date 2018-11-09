Экс-директор детского лагеря в Ивановской области заподозрена в истязаниях

Вичуга, Ивановская область, , 12:58 — REGNUM В Ивановской области задержана бывший директор детского оздоровительного лагеря, подозревающаяся в истязании детей, сообщает 9 ноября пресс-служба регионального Следственного управления СК России.

В сообщении пресс-службы говорится, что следственным отделом города Вичуга Ивановской области возбужден ряд уголовных дел о незаконном лишении свободы и истязании воспитанников лагеря по части 2 статьи 127 и части 2 статьи 117 УК РФ в отношении бывшего директора детского оздоровительного лагеря.

По данным регионального СК, женщина «организовала в деревянном жилом корпусе детского лагеря комнату без окон», в которой неоднократно запирала своих подопечных. Воспитанники находились в комнате от нескольких часов до нескольких суток и выпускались оттуда только в туалет и для приема пищи.

Также сообщается, что подозреваемая задержана и следователи в настоящее время выясняют не были ли совершены в отношении отдыхавших в лагере детей другие преступления.

Отметим, ранее 1 октября сообщалось о том, что сотрудниками СУ СК РФ по Костромской области была начата проверка по факту группового избиения воспитанницы в детском лагере, который расположен на территории Красноселького района Костромской области.