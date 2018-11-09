У Идлибской демилитаризованной зоны уничтожены 22 боевика

Идлиб, Сирия, , 12:55 — REGNUM Сирийские военные провели результативную операцию против радикальных боевиков, отказавшихся покинуть Идлибскую демилитаризованную зону. На севере провинции Хама в ночь с 8 на 9 ноября они устроили засаду на исламистов из группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые двигались по направлению к буферной зоне.

Группа джихадистов была обнаружена. Затем по ней был открыт огонь из крупнокалиберных пулеметов и ракетами «земля-земля». В результате этой засады исламисты понесли тяжелые потери, только убитыми несколько десятков человек.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) заявила сегодня, 9 ноября, что были убиты двадцать два джихадиста.

Несмотря на прибытие большего количества турецких войск на северо-запад Сирии 7 ноября, боевые столкновения между Сирийской арабской армией и исламистами не прекращаются. С тех пор как джихадисты отказались до 15 октября выйти из буферной зоны Идлиба, сирийские военные ежедневно наносят по ним удары, чтобы заставить их покинуть эту территорию.

Операцию наземными силами сирийской армии мешают провести турецкие военные, которые, по сути, не выполнили свои обязательства по Сочинским соглашениям.