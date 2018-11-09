В Чувашии будет солнечно и морозно

Чебоксары, , 12:53 — REGNUM В Чувашии в ближайшие дни будет солнечно, приход снежных циклонов ожидается в середине следующей недели, сообщил ИА REGNUM автор проекта «Погода в Чувашии» Владимир Михайлов.

По его словам, солнечная погода в республике продержится с 10 по 13 ноября. 10 ноября погоду на европейской территории России начнет определять северный антициклон, который спустится с Баренцева моря, поэтому вместе с солнечной погодой он принесет морозы. В ночь с 9 на 10 ноября температура воздуха составит −3…−8 градусов мороза. Местами пройдет небольшой снег, который может привести к гололедице на дорогах. С 10 ноября, «на две недели позже обычного, начнется метеорологическая зима». В ночь с 10 на 11 ноября прогнозируется −8…−13 градусов мороза.

11−12 ноября центр антициклона пройдет через Чувашию. Атмосферное давление станет выше отметки 770 мм ртутного столба. Это является неблагоприятным фактором для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Согласно прогнозам, в середине следующей недели в Чувашию придут атлантические циклоны. Поэтому увеличится вероятность осадков в виде снега, особенно в северных районах республики, возможно постепенное установление снежного покрова высотой от 2 до 5 сантиметров. Дневная температура воздуха повысится до нуля, заметно теплее станет и по ночам. Однако существенного повышения температуры, скорее всего, уже не будет, говорит синоптик-любитель.