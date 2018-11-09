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В США хирург принял почку пациентки за опухоль и удалил ее

Происшествия

Хирургу грозит лишение медицинской лицензии и штраф в размере $250 тыс

Таллахасси, США, 9 ноября 2018, 12:51 — REGNUM  Жительница американского штата Флорида Морин Пачеко подала в суд на хирурга, который удалил ее здоровую почку, сообщает Palm Beach Post.

Отмечается, что женщина нескольких лет испытывала боли в спине из-за неправильно сросшегося перелома, который она получила в ДТП. Пачеко назначили операцию, во время которой врач удалил ей здоровую почку, приняв ее за опухоль.

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Позже патологоанатом признал удаленный орган здоровым. Сейчас хирургу грозит лишение медицинской лицензии и штраф в размере $250 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Санкт-Петербурге следователи завершили расследование резонансного уголовного дела в отношении 41-летней женщины-стоматолога, вырывавшей пациентам совершенно здоровые зубы, чтобы нажиться на ненужном им протезировании.

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