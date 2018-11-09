В Свердловской области главу полиции Первоуральска отправили в СИЗО

Екатеринбург, , 12:39 — REGNUM Октябрьский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения в отношении обвиняемого во взяточничестве начальника ОМВД города Первоуральска Олега Грехова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Избрана мера пресечения в виде ареста и помещения в следственный изолятор.

«Под стражей сотруднику полиции предстоит пробыть до 6 января 2019 года. Постановление суда еще не вступило в законную силу», — уточнили в пресс-службе суда.

Как сообщало ИА REGNUM, глава первоуральской Олег Грехов полиции был задержан 7 ноября по подозрению в получении взятки. Операцию по задержанию проводили сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области и оперативники регионального УФСБ.

Вскоре Олег Грехов был отстранён от выполнения служебных обязанностей. Уголовное дело по ст. 290 КР РФ расследует следственное управление СКР по Свердловской области. Следователи 9 ноября предъявили Олегу Грехову обвинения и ходатайствовали перед судом об избрании меры пресечения.

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