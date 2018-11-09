Четыре человека погибли в сгоревшем шиномонтаже под Петербургом

п. Мурино, Ленинградская область, , 12:18 — REGNUM Четыре человека погибли в результате пожара в шиномонтажной мастерской в поселке Мурино Всеволожского района Ленинградской области утром 9 ноября. Еще два человека пострадали и госпитализированы. Работы на месте пожара усложнялись угрозой взрыва газовых баллонов, находившихся в здании. Органы СКР начали проверку по факту трагедии.

Сообщение о пожаре поступило в оперативные службы в 08:23 мск. Шиномонтаж горел на улице Весёлой поселка Мурино, примыкающего к Санкт-Петербургу. Его очевидцами стали тысячи людей, находившихся вблизи станции метро «Девяткино».

На место происшествия были направлены дежурные смены двух пожарно-спасательных частей противопожарной службы Ленинградской области и двух пожарно-спасательных частей Санкт-Петербурга, а также служба пожаротушения и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Ленобласти.

Общая площадь горения составила 400 кв. метров. В 9:11 пожар был локализован, в 9:21 было ликвидировано открытое горение.

При разборе завалов на месте ЧП были найдены тела четырех человек.

Как сообщили в Следственном управлении СКР по Ленобласти, тела погибших с сильными термическими повреждениями были найдены в помещении жилой надстройки на третьем этаже здания. Начата доследственная проверка, на месте ЧП работают следователи и криминалисты областного управления СКР.

«Устанавливаются причины произошедшего, а также личности погибших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — отметили в СУ СКР по Ленобласти.