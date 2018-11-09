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В ЕАО из-за непогоды зафиксированы локальные нарушения электроснабжения

Происшествия

Сотрудники филиала «ЭС ЕАО» уже приступили к работам по восстановлению энергоснабжения в домах местных жителей

В ЕАО из-за непогоды зафиксированы локальные нарушения электроснабжения
Ralf St
Нет контакта

Биробиджан, 9 ноября 2018, 12:12 — REGNUM  Локальные нарушения в энергоснабжении зафиксированы из-за мокрого снега и сильного ветра в ряде районов Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщила специалист по связям с общественностью АО «ДРСК» Ольга Косухина в интервью РИА «Биробиджан».

По ее словам, из Ленинского и Октябрьского районов области поступило наибольшее количество заявок о перебоях.

Косухина добавила, что сотрудники филиала «ЭС ЕАО» уже приступили к работам по восстановлению энергоснабжения в домах местных жителей.

«Работы (оперативно-ремонтных бригад) будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей», — отметила она.

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