В ЕАО из-за непогоды зафиксированы локальные нарушения электроснабжения

Биробиджан, , 12:12 — REGNUM Локальные нарушения в энергоснабжении зафиксированы из-за мокрого снега и сильного ветра в ряде районов Еврейской автономной области (ЕАО). Об этом сообщила специалист по связям с общественностью АО «ДРСК» Ольга Косухина в интервью РИА «Биробиджан».

По ее словам, из Ленинского и Октябрьского районов области поступило наибольшее количество заявок о перебоях.

Косухина добавила, что сотрудники филиала «ЭС ЕАО» уже приступили к работам по восстановлению энергоснабжения в домах местных жителей.

«Работы (оперативно-ремонтных бригад) будут вестись до полного восстановления электроснабжения всех потребителей», — отметила она.

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